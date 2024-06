Téat Champ Fleuri : Festival Amuse & Vous, acte I

Danse, musique, conte et nouveau cirque… Tout un programme divertissant pour démarrer les vacances scolaires en famille à l’occasion de la première édition d’Amuse & Vous au téat Champ Fleuri, les 6, 9 et 10 juillet. Un festival pour éveiller et émerveiller petits et grands (photo V.W).

Les Téats départementaux nous l’avaient promis en début d’année, un festival jeune public débarque dès la fin de semaine prochaine. Les 6, 9 et 10 juillet, le téat Champ Fleuri se met à l’heure des vacances scolaires avec la première édition d’Amuse & Vous, en lieu et place de Totototal initié par la précédente mandature.

Au programme : danse, musique, conte et nouveau cirque composent ce nouveau temps fort de la programmation des Téats qui se déroulera en deux temps puisqu’à cheval sur la dernière semaine d’école et la première semaine des vacances scolaires. Ainsi, les 2 et 4 juillet, la Cie Les âmes nocturnes et le Quatuor Arsis seront en représentation à Champ Fleuri, devant les élèves d’une douzaine d’écoles primaires du chef-lieu, de Sainte-Marie et de la Possession.

Puis place aux vacances et au festival à proprement parler, ouvert au tout public les 6, 9 et 10 juillet, avec chaque jour, à 14h et 16h, deux spectacles (à petits prix, au tarif unique de 7 €), en plus du village du festival qui déroulera un tacon d’animations gratuites (ateliers bulles géantes, jeux lontan, maquillage, espace lecture, jeux en bois, foto-cabine), de 13h à 18h, à la fois dans le hall du théâtre et sur le parvis ainsi que sur le parking des Archives départementales spécialement aménagé en circuit de kart à pédales.

Parmi les spectacles, il en est un pluridisciplinaire alliant théâtre, mime, cirque et clown, au nom très évocateur : « La valse du marcassin » signé Les âmes nocturnes, une compagnie qui connaît bien La Réunion puisqu’elle s’est déjà produite à Komidi notamment. Sur scène, un couple et son fils de 11 ans nous plongent dans un monde féerique, poétique et drôle et au-delà, nous invitent à réfléchir autrement, à changer notre vision et nos certitudes sur nous-mêmes et le monde qui nous entoure.

"On parle du quotidien d’une façon extra quotidienne et on poétise notre façon de voir le monde de manière distrayante et sensible dans l’optique de libérer la parole, de regarder les choses avec plus de légèreté et prendre du recul », indiquent Cécile Roussat et Julien Lubek également à l’œuvre dans "Contes pour enfant pas sages" ("Pierre et le loup" et "L’apprenti sorcier") à destination des scolaires les 2 et 4 juillet.

Côté concert, le quatuor à cordes Arcis proposera en partenariat avec le festival Il était une fois les vacances « De Mozart à Harry Potter », un very good trip musical et ludique, au même titre que "L’abécédaire de Boris Vian" de la Cie Debout sur le Zinc, un grand moment jubilatoire mixant musique et théâtre.

Les 3-4 ans ne seront pas en reste avec "Dann mon marmit", un projet de la compagnie locale Baba Sifon autour des plaisirs gustatifs et des saveurs de La Réunion.

Enfin, en guise de clôture, un spectacle de danse intitulé "Muddle" sera donné sur le parvis du théâtre par la Compagnie Véronique Asencio, sur les thèmes plus que d’actualité de l’environnement, de la pollution de masse et de l’écologie.

Trois jours durant donc, Amuse & Vous sera une véritable invitation ludique à porter un regard différent sur le monde pour éveiller et émerveiller toutes les âmes d’enfants, quel que soit leur âge. À noter aussi que ce « numéro zéro » aura valeur de test pour définir si les vacances d’août sont propices en termes de fréquentation, le cas échéant, le festival pourrait être décalé aux petites vacances d’octobre.

Les spectacles

- Le 6 juillet : "La Valse du Marcassin", Cie Les Ames nocturnes (nouveau cirque) ; "De Mozart à Harry Potter", Quatuor Arsis (Musique)

- Les 9 et 10 juillet : "L’Abécédaire de Boris Vian", Label Enfants phare (Musique)

- Le 9 juillet : "Muddle" de la Cie Véronique Asencio (Danse)

- Le 10 juillet : "Dan mon marmit", de la Cie Baba Sifon (Danse-Théâtre) (en partenariat avec le festival Il était une fois les vacances)

À noter la tarification de 7 euros et un pass à 30 euros qui permet d’assister à toutes les représentations.



Plus de détails sur ce lien.



vw/www.imazpress.com/redac@ipreunion.com