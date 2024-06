Théâtre : "Le Voyage de Molière" au Creps de Saint-Denis

La Nera présente «"Le Voyage de Molière" au Creps de Saint-Denis les 14, 15 et 16 juin 2024. Un spectacle joyeux servi par une troupe locale, qui l’est tout autant, et un vibrant hommage à l’illustre auteur qui a marqué de son empreinte - et continue à marquer - nombre de générations, 400 ans après sa naissance (Photos D.R)

On dit de Molière qu’il est éternel et que le théâtre l’est tout autant. En élevant la comédie, considérée avant lui comme un genre mineur, Jean-Baptiste Poquelin, illustre auteur, comédien, chef de troupe, metteur en scène, dont on a célébré les 400 ans de la naissance en 2022, a donné au théâtre un héritage culturel unique.

Les textes de ses pièces résonnent toujours dans les écoles, les théâtres et par-delà les mers. Chacun de nous a en tête une réplique culte du style « Mais qu’allait-il faire dans cette galère ? » (« Les Fourberies de Scapin »), « Pour être dévot, je n’en suis pas moins homme » (« Le Tartuffe »), « Je crois que deux et deux sont quatre et quatre et quatre sont huit » (« Dom Juan ») ou encore « Ah ! la belle chose que de savoir quelque chose » (« Le Bourgeois Gentilhomme »)…

Si on vous proposait un bond dans le temps à travers une plongée dans le quotidien de l’auteur prolifique, seriez-vous partant ? Selon que soyez amateurs de la langue de Molière ou pas, c’est ce que propose en substance la Nera (Nouvelle École Réunionnaise d’Acteurs qui existe depuis une trentaine d’années) avec « Le voyage de Molière », joué l’an dernier à Avignon, signé Pierre-Olivier Scotto et Jean-Philippe Daguerre, mis en scène localement par Caroleen Parc.

Voici le pitsch : Léo, un jeune homme du XXIe siècle qui rêve de devenir comédien se retrouve projeté 400 ans en arrière, en 1656, au cœur de la troupe de l’illustre théâtre de Molière. Commence pour lui une aventure extraordinaire dans un monde créatif et cruel ou la vie et la gloire ne tiennent qu’à un fil. Il découvrira sur ce parcours initiatique le vrai sens du mot comédien, un artisan de la scène, jusqu’à sa rencontre avec LE maître.

Sur scène, une joyeuse troupe de huit comédiens locaux amateurs en costumes d’époque. Cédric Charlier, Elodie Bouvarel, Noël Carnault, Bénédicte Kersaudy, Steve Chanemougam, Lise Gognat, Michel Caretto et Kaya Simon donnent vie durant une heure et demie, à l’illustre théâtre mais attention, il ne s’agit aucunement d’un biopic sur l’auteur et le comédien, tient à préciser Michel Caretto, par ailleurs président de la Nera.

Juste du classique revisité qui sonne davantage comme un hymne à l’homme de théâtre, dans une fantaisie où se glissent imagination et vérités, où s’entremêlent le style de Molière et des phrases tirées de ses pièces. Le tout dans un décorum et une lumière hyper-réaliste pour coller au mieux aux personnages, et à l’époque qui nous renvoie 400 ans en arrière.

Quant au lieu de représentation, à savoir le Creps de Saint-Denis, voilà qui pourrait paraître surprenant. Pas tant que ça en réalité puisqu’avec sa capacité de 120 places, il permet de toucher un public, certes plus restreint par rapport aux grandes salles, mais après tout, qu’importe le flacon, pourvu qu’on ait l’ivresse ! « Ce n’est pas notre profession première, mais dans la troupe, on aime être sur scène.

Comme disait Molière, c’est le public qui juge et nous on est là pour lui donner du plaisir », indique Michel Caretto qui remercie chaleureusement le Creps de Saint-Denis de sa confiance depuis l’an dernier. Des mots qui sonnent en outre comme une véritable déclaration d’amour au théâtre.

À noter qu’à l’issue de chaque représentation, un temps d’échanges est prévu avec le public toutes générations confondues. Un petit conseil : allez-y les yeux fermés, vous vivrez une excellente aventure et plongerez dans un monde créatif et cruel où la vie et la gloire ne tiennent qu’à un fil ! Humour, rire, passion et bonne humeur sont au rendez-vous dans cette fresque de l’école de la vie.

« Le voyage de Molière », au Creps de Saint-Denis, les 14 et 15 juin à 20h30 et le 16 juin à 17h30 - Réservations : 0692674411 ; tarif unique de 13 euros.

vw/www.imazpress.com/redac@ipreunion.com