Un grand kabar avec plus de 350 maloyèrs au Champ de Foire de Bras Panon

Le samedi 15 juin 2024 de 14h à 19h, le collectif Dann Kan organise un grand kabar en l'honneur des 20 ans de la mort de Granmoun Lélé. À cette occasion, plus de 350 maloyèrs venus des quatre coins de l'île se réuniront et joueront à l'unisson en hommage à celui qu'on surnomme "le père du Maloya à La Réunion". Nous publions le communiqué du collectif Dann Kan ci-dessous

L’événement débutera par une démonstration de moring, art martial traditionnel de La Réunion qui, comme le maloya, est un héritage culturel afro-malgache. Suite à cela, les 350 maloyèrs interpréteront ensemble deux chansons du répertoire de Granmoun Lélé. Enfin, chaque camp de maloyèrs interprétera ses propres morceaux. Parce que même si le maloya de La Région est unique, il est également multiple dans sa pratique, car d’une région à l’autre, le style de maloya diffère.

Cet événement est gratuit et ouvert à tous. Des bus navettes sont disponibles pour faciliter l’accès au champ de foire et plusieurs points de ramassage sont prévus dans le sud et l’ouest. Les départs sont prévus à 10h30 et les retours à 19h45.

Dann Kan, c’est un collectif d’une vingtaine d’associations culturelles oeuvrant pour la préservation du maloya. Pour le collectif, ce kabar est une façon de montrer que la jeunesse réunionnaise porte encore le flambeau du maloya et qu’elle perpétue cet art ancestral.

La transmission aux jeunes générations est d’ailleurs un des points importants de cet événement. Les enfants et petits enfants de Granmoun Lélé seront d’ailleurs présents et ont été impliqués dans l’organisation de cet hommage musical.

De nombreuses personnalités du maloya soutiennent cet événement : Augustin Mahafé, l’un des plus vieux maloyèr de l’île, Olivier Araste, leader du groupe Lindigo, Marie Claude Lambert, chanteuse et fille de Granmoun Lélé.

mais une réservation en ligne gratuite est nécessaire.