À La Réunion, 114.330 personnes sont à la recherche d'un emploi

A La Réunion 114.330 personnes à la recherche d'un emploi au troisième trimestre 2024. "Ce nombre baisse de 0,4% sur le trimestre (soit moins 410 personnes) et de 2,0% sur un an" indique, ce vendredi 25 octobre 2024, la Direction régionale de l'économie, de l'emploi du travail et des solidarités (Deets). Sur l'ensemble de la France le nombre des demandeurs d'emploi augmente de 0,2% ce trimestre. Le chiffre est table sur un an (Photo www.imazpress.com).

À La Réunion, le nombre de demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi, ayant ou non exercé une activité (catégories A, B, C) s’établit en moyenne à 153 730 au troisième trimestre 2024. Ce nombre augmente de 0,2 % sur le trimestre (soit +290 personnes) et de 0,1 % sur un an.

"En France (y compris les outre-mer), ce nombre augmente de 0,2 % ce trimestre (+0,8 % sur un an)" termone la Deets.

