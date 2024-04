A La Réunion 115.110 personnes sont à la recherche d'un emploi

Au premier trimestre 2024, à La Réunion, le nombre de demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi et sans activité (catégorie A) s’établit en moyenne sur le trimestre à 115.110. "Ce nombre baisse de 0,6 % sur le trimestre (soit –750 personnes) et de 3,0 % sur un an" indique la Direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DEETS). En France (y compris dans les départements ultramarins), ce nombre baisse de 0,1 % ce trimestre et +0,1 % sur un an (Photo d'illustration AFP).

"À La Réunion, le nombre de demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi, ayant ou non exercé une activité (catégories A, B, C) s’établit en moyenne à 153 810 au premier trimestre 2024. Ce nombre augmente de 0,2 % sur le trimestre (soit +280 personnes) et diminue de 0,9 % sur un an" détaille la DEETS.

En France (y compris dans les départements ultramarins), ce nombre est stable ce trimestre (+0,6 %sur un an).

