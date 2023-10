À La Réunion 116.640 personnes sont activement à la recherche d'un emploi

Au troisième trimestre 2023, à La Réunion, le nombre de demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi et sans activité (catégorie A) s'établit 116.640. "Ce nombre baisse de 0,7 % sur le trimestre (soit moins 880 personnes) et de 2,6 % sur un an" commente Pôle emploi.

Toujours au 3ème trimestre "le nombre de demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi, ayant ou non exercé une activité (catégories A, B, C) s’établit en moyenne à 153 580 au troisième trimestre 2023. Ce nombre baisse de 0,1 % sur le trimestre (soit –210 personnes) et de 1,2 % sur un an" détaille Pôle emploi.

En France (y compris Drom), ce nombre augmente de 0,2 % ce trimestre (–1,3 % sur un an).

