Fred Courant, ancien animateur de "C'est pas Sorcier", au Festival du Film Scientifique

La 24e édition du Festival du Film Scientifique de La Réunion aura lieu du vendredi 12 avril au vendredi 26 avril 2024. La soirée d'ouverture prendra place à l'Amphi bio climatique du Campus de Moufia, dès 19 heures, en présence de Fred Courant, ancien comparse de Jamy Gourmaud dans "C'est pas Sorcier". L'animateur du site "l'Esprit sorcier" participera à la soirée de gala sur le thème de l'IA générative. Il sera accompagné de Jérémy Dorilas, Yannick Picard, et le robot humanoïde Glados.

Le plus ancien événement cinématographique et concours de films dédié aux sciences à l'échelle nationale organise une quarantaine de projections gratuites. Réparties sur toute l'île, il sera possible d'assister à ces séances depuis des bibliothèques, des médiathèques, des musées,… Pour les enseignants, certaines projections seront réservées pour les scolaires, et il sera possible de diffuser via ADAGE des films en classe.

Trois concours viendront agrémenter ces semaines de festival, dans les catégories long-métrage, court-métrage et réalisation scolaire. La soirée de remise des prix fera office de clôture du festival. Elle se tiendra au Cinéma Cambaie à partir de 19 heures, animée par des projections et des débats.

Les soirées sont gratuites, mais les réservations sont obligatoires, via les billetteries en ligne.

Pour le 12 avril : Soirée d'ouverture avec Fred Courant

Pour le 26 avril : Soirée de clôture et remise des prix