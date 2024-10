"Bande de singes" : à la prison du Port, un agent victime d'insultes xénophobes dénonce l'inaction de la direction

Au centre pénitencier du Port, un agent dénonce l'inaction de sa hiérarchie après avoir subi des insultes jugées comme racistes de la part d'une supérieure. Cette dernière aurait en effet insulté plusieurs membres de son équipe de "bande de singes". Soutenu par la section syndicale de Force ouvrière (FO) Justice, le plaignant a déposé deux plaintes à l'encontre de deux collègues, et déplore "le manque de réaction de la direction".

Après 17 ans de carrière dans l'Hexagone, Antoine* est rentré dans son île pour travailler à la prison du Port en 2024 en tant qu'agent administratif. C'est là qu'il dit avoir reçu une insulte xénophobe de la part de sa supérieure, et avoir été bousculé par un autre collègue.



"Ces propos racistes ont été tenus par une cheffe de l'administration en avril 2024. Elle a insulté ce collègue en présence de deux témoins" détaille Stéphane Difernand, secrétaire national FO Justice. "On avait par le passé déjà alerté cette collègue et la direction sur des propos limites, mais ça repartait de plus belle à chaque fois" affirme le syndicaliste.



Mais, "après avoir déjà eu à subir ce genre d'agressions en Métropole, je refuse de revivre ça chez moi" lance Antoine. La collègue en question aurait insulté de "bande de singes" le plaignant ainsi que plusieurs autres agents, tandis "qu'un ami de cette collègue m'a frappé dans le torse quelques jours plus tôt" affirme-t-il.



Il a déposé une première plainte auprès du commissariat Malartic (Saint-Denis), d'abord pour agression physique. "Quand ma plainte a été transférée au commissariat du Port, j'ai porté une seconde fois plainte en ajoutant les injures racistes de la seconde collègue" détaille l'agent.



Alerté, le directeur du centre pénitencier est "censé rédiger un rapport d'incident et le transférer à la direction de l'administration" rappelle le syndicat. "Or, ce rapport n'a jamais été transféré" affirme-t-il, malgré les courriers d'alerte adressés à ce dernier.



Depuis cet incident, aucune confrontation n'aurait été organisée entre les deux parties. "La direction a dit qu'elle règlerait ça en interne, non seulement elle ne l'a pas fait mais je refuse de retirer mes plaintes, il faut qu'elles soient traitées et non mises sur le côté" estime Antoine.

"Normalement, dès qu'un collègue fait une connerie (sic), il y a enquête qui est ouverte. On demande simplement la mise en place de procédure normale" appelle Stéphane Difernand.

"Mais après avoir vérifié à Paris s'il y avait le dossier, rien n'a été reçu, c'est donc resté au niveau local. Entre-temps, la collègue accusée est partie en arrêt maladie, puis s'est faite muter à Angers" dénonce-t-il. "On ne peut pas laisser passer de tels propos, on ne peut pas accepter que la direction estime que le dossier est clos, même après cette mutation."



Antoine dit savoir "s'être mis des collègues à dos". "On a refusé de me former à mon poste, et aujourd'hui on me reproche de ne pas être assez efficace" dénonce-t-il. " Quand je suis dans mes droits, alors je les fais valoir. Je demande simplement à ce que ma plainte ne soit pas mise de côté, si moi j'avais fait quelque chose comme ça j'aurais été viré" conclut-il.



Alerté, le député Frédéric Maillot s'est emparé du dossier pour interpeller la direction et avoir sa version des faits.



"Il y a eu la messe interne à l'administration, et on m'a dit que la personne avait été mutée. Mais j'ai tout de même demandé à savoir où ça en est, pour savoir si cette personne allait être présentée à un conseil discipline, car ce sont des propos très graves" réagit l'élu. "Son témoignage est glaçant, je ne pouvais pas rester silencieux."

Contactée par Imaz Press, la direction de l'établissement pénitentiaire n'a pas donné suite à ce stade.

*Prénom d'emprunt

