Affaire de corruption présumée : François Caillé remis en liberté, les investigations se poursuivent

Les gardes à vue de François Caillé, président du groupe éponyme, et deux autres personnes, dont la directrice générale de l'entreprise ont été levées ce mardi 17 septembre 2024 en fin d'après-midi. Ils étaient retenus au commissariat Malartic à Saint-Denis pour des faits supposés de corruption, de favoritisme et de trafic d'influence dans le cadre de marchés publics attribués à la branche automobile du groupe. Les policiers de la brigade financière poursuivent leurs investigations. (Photo rb/www.imazpress.com)

- Une première enquête pour abus de sociaux -

Pour rappel, selon nos informations, les premières investigations dans ce dossier remontent au début de l'année 2024. En enquêtant sur un dossier d'abus de biens sociaux au sein d'une société, les policiers de la brigade financière découvrent un certain nombre d'éléments sans lien avec leur dossier mais laissant supposer une vaste affaire de corruption.

Selon les poursuites, les faits reprochés portent sur des marchés publics supposément truqués qui auraient été attribués au groupe Caillé.

C'est la branche automobile de l'entreprise qui serait particulièrement ciblée. Les enquêteurs cherchent à déterminer dans quelles conditions des marchés ont été atttribués à l'entreprise à l'issue d'appels d'offres lancés par la commune de Saint-Paul

Selon les enquêteurs d'importants pots de vin auraient été versés dans cette affaire.

Dans un communiqué envoyé ce mardi 17 septembre 2024, la mairie de Saint-Paul explique que : "suite à la publication d’une information par Zinfos974, faisant état de l’implication supposée d’agents de la ville de Saint-Paul dans une affaire de marchés publics frauduleux, la ville tient à exprimer sa surprise face à ces révélations".

"Aucune notification officielle n'a été communiquée à ce jour sur cette affaire. La ville de Saint-Paul reste néanmoins disponible pour coopérer pleinement avec les autorités judiciaires et fournir toutes les informations nécessaires dans le cadre de l’enquête."

- Chargé de l'analyse des marchés -

Toujours selon les enquêteurs, un agent de la commune de Saint-Paul, chargé notamment de l'analyse des marchés, aurait favorisé le groupe Caillé.

Placé en garde à vue en juillet 2024 l'homme aurait reconnu les faits. Il indiquait avoir révélé au groupe Caillé un certain nombre d'informations sur la composition des marchés avant leur publication. Il aurait toutefois nié avoir reçu des pots de vin.

Selon nos informations l'agent mis en cause vient de reprendre du service au sein de la commune saint-pauloise après s'être mis en disponibilité pendant plusieurs mois.

À noter que les administratifs de la collectivité affectés au service des marchés ont, en toute logique, connaissance de la composition et des contraintes avant la publication de l'appel d'offres.

Pour remporter un marché public, une entreprise doit répondre à un certain nombre de critères en termes de prix mais aussi de compétences et de fiabilité notamment.

Composées d'élus et d'administratifs, les commissions d'appels d'offres des collectivités notent chaque candidature d'entreprise selon ces critères. Les dossiers sont souvent examinés en amont par les administratifs de la commission. Ils sont chargés de vérifier le bien fondé et la crédibilité des offres. Ils font part de leurs observations aux élus à qui revient le choix et la décision finale.

François Caillé, Nelly Darouèche et le dirigeant de la société initialement impliquée dans le dossier d'abus de sociaux seraient les principaux mis en cause dans ce dossier.

www.imazpress.com