Démantèlement d'un trafic de transport illégal de déchets dangereux entre La Réunion et l'Inde

Un trafic de transport illégal entre La Réunion et l'Inde de déchets dangereux provenant de véhicules hors d'usage a été démantelé le mardi 1er octobre 2024, annonce le parquet de Saint-Pierre ce dimanche 6 octobre. "Au total, le montant des profits générés par l’organisation est estimé à 3,5 millions d'euros" précise le procureur Olivier Clémençon. Cinq personnes ont été interpellées et placées sous contrôle judiciaire (Photo d'illustration www.imazpress.com)

Ce démantèlement est l'aboutissement d'une enquête ouverte en 2023. Les investigations lancées par le parquet de Saint-Pierre et menées par l’OCLAESP (Office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et la santé publique) ont "démontré que les acteurs de ce trafic, agissant en bande organisée, ont illégalement géré et exporté annuellement près de 200 containers de déchets dangereux en mélange" note le procureur dans un communiqué publié ce dimanche en milieu de journée.

L'enquête a franchi un palier ce lundi 1er octobre avec la mise en place d'"une opération judiciaire d’envergure" appuyée par les gendarmes du détachement Océan Indien de l'OCLAESP basé à Saint-Denis

"L’exploitant indélicat (qui est) un acteur connu de l’Île dans la gestion des VHU, son épouse et sept autres personnes impliqués à différents niveaux de responsabilité ont été interpellés" mardi, informe le procureur.

L'identité de l'exploitant n'a pas été révélée par le parquet.

Jeudi, au terme de leur garde à vue, cinq personnes ont été déférées au parquet de Saint Pierre et placées sous contrôle judiciaire dans le cadre d’une procédure de convocation par procès- verbal devant le tribunal saint-pierrois

"Au total, ce sont six personnes physiques et trois personnes morales qui seront jugées à l’audience correctionnelle du 30 janvier 2025 à 13h30" à Saint-Pierre, souligne le procureur

Les perquisitions menées dans le cadre des investigations ont permis aux enquêteurs "de découvrir de nombreux éléments établissant la réalité du trafic mais également de saisir, au titre des avoirs criminels, du numéraire (de l'argent en espèces - ndlr) ainsi que près de 42.000 euros de biens mobiliers de valeur" termine Olivier Clémençon.

