Désinfection inexistante, saleté importante, présence de nuisibles vivants : fermeture d'une restaurant du nord de La Réunion

Un restaurant du nord de La Réunion a été fermé administrativement à la suite d'une contrôle réalisé par la Direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt, a informé la préfecture ce mercredi 29 janvier 2025. "De graves manquements aux règles essentielles et impératives d’hygiène" ont été constatés lors de ce contrôle, note la préfecture. Une désinfection inexistante, une saleté importante et la présence de nuisibles vivants ont notamment été notés (Photo Préfecture de La Réunion)

Dans ce restaurant du nord de La Réunion, une longue liste des manquements "aux règles essentielles et impératives d’hygiène" a été dressée par la Direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt.

"Un nettoyage et une désinfection inexistant caractérisé par une saleté apparente et importante" ont ainsi été constaté. La "présence de nuisibles vivants" dans les locaux et des "denrées alimentaire stockées de manière inadéquates" ont aussi été relevés

"Ces manquements présentent un grave danger pour la santé en raison de risque d’intoxication" commente la préfecture.

La mesure de fermeture sera levée dès que l’établissement sera aux normes.

