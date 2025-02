Insécurité routière : 40 personnes tuées sur les routes de La Réunion en 2024

Les chiffres de la sécurité routière ont été annoncés ce jeudi 20 février 2025 lors d'une opération de contrôles coordonnée entre la police et la gendarmerie à Sainte-Marie, proche du rond-point de l'aéroport. En 2024, La Réunion a ainsi enregistré une augmentation de 33% des décès sur les routes par rapport à l’année précédente. Quarante personnes ont perdu la vie, contre 30 en 2023. L’alcool, la vitesse et les stupéfiants restent les principales causes d’accidentalité. (Photos : www.imazpress.com)

C'est le directeur de cabinet du préfet, Vincent Bernard-Lafoucrière qui a annoncé le triste bilan 2024. En plus du nombre d'accidents mortels, le nombre d’accidents corporels est aussi en hausse, passant de 882 en 2023 à 931 en 2024.

Les blessés sont plus nombreux (1.137 contre 1.120 l’année précédente), et les hospitalisations ont augmenté de 37%, atteignant 333 cas. Parmi les victimes décédées, 38% étaient des automobilistes, 30% des piétons, 18% des motards et 8% des cyclistes.

Face à ce constat, les autorités renforcent les actions de prévention, notamment à travers des campagnes de sensibilisation et des interventions ciblées auprès des scolaires, des motards et des entreprises.

- Plus de radars contre la vitesse -

Car les causes de décès restent les mêmes d'années en année. L'alcool représente 26% de la mortalité, contre 20% les stupéfiants et 26% la vitesse.

À ce titre, le déploiement du "plan radars" se poursuit, avec un objectif de 36 dispositifs opérationnels, contre 24 actuellement, pour lutter contre les excès de vitesse.

Par ailleurs, la circulation interfiles des deux et trois-roues motorisés est officiellement intégrée au code de la route depuis le 11 janvier 2025.

Cette pratique, qui permet aux motos de circuler entre les voies de circulation ralentie, sera encadrée par des règles strictes. Toute infraction sera sanctionnée par une contravention de 4ème classe et un retrait de trois points sur le permis de conduire.



pb/www.imazpress.com / redac@ipreunion.com