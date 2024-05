Le préfet suspend l'autorisation d'accueil et de protection des majeurs sous tutelle par la Croix marine

Le préfet de La Réunion a suspendu pour six mois "l'autorisation d'un service délégué la protection des majeurs et d'un service délégué aux prestations familiales pour l'association Croix-Marine". Cette décision a été prise en raison de dysfonctionnements financiers présumés "susceptibles de revêtir la qualification pénale d'escroquerie, abus de confiance, de détournement de fonds au préjudice de majeurs protégés" indique le préfet dans un arrêté daté du lundi 27 mai 2024 et publié ce mardi (Photo d'illustration www.imazpress.com)

Les faits présumés ont été dénoncés en février 2024 par la présidente démissionnaire de cette association spécialisée dans l'accueil et la protection des personnes majeurs placées sous tuelle ou sous curatelle.

L'ancienne dirigeante avait révélé "des faits de vol au préjudice d'une personne âgée, d'escroquerie en bande organisée (...) par des personnes extérieures et non par le personnel dirigeant (de l'associations - ndlr), accentuant ainsi les craintes de dissimulation de faits aussi graves, en contradiction av. la mission de protection des majeurs protégés" note le préfet dans son arrêté.

Tous les membres du conseil d'administration de l'association ayant démissioné en février dernier, le représentant de l'Etat note ensuite que "les dysfonctionnements majeurs et les faits susceptibles de revêtir la qualification pénale d'escroquerie, abus de confiance de détournement de fonds au préjudice de majeurs protégés ont été rendus possibles par des insuffisances dans l'organisation administrative et comptable et les difficultés en raison de l'absence de gouvernance".

Le préfet souigne que cette "absence de gouvernance ne permet pas de travailler sur les procédures de prévention et d'alerte pour résoudre ces dysfonctionnements, remettant en cause la bonne gestion des biens des majeurs protégés".



L'arrêté préfectoral remarque qu'en l'absence de conseil d'administration "le directeur poursuit son activité, sans surveillance, en convoquant une assemblée générale le 31 mai 2024".

Le préfet note aussi que la "dissimulation d'informations portant sur les comptes bancaires des majeurs protégés au sein de l'association ne garantit pas ainsi la sincérité des comptes rendus de gestion annuels remis aux juges du contentieux".

Le représentant de l'Etat indique aussi dans son arrêté que le 7 mai dernier le "responsable administratif et financier (de l'association ndlr) a alerté sur les difficultés financières de l'association faisant courir un risque supplémentaire à l'association déjà impacté par des dysfonctionnements graves et non résolus".

Cette accumulations d'élements a d'autant plus motivés la décision du préfet que "des faits similaires de malversations se sont produits en 2014 - 2015".

La suspension de l'association a donc été prise pour six mois.

www.imazpress.com / redac@ipreunion.com