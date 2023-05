Mayotte : démantèlement d'une filière d'aide à l'immigration clandestine

A Mayotte, une filière d'aide à l'immigration clandestine a été démantelé par la police au cours du week-end du samedi 29 avril et dimanche 30 avril 2023. "Les trois mis en cause fournissaient des packages complets aux ressortissants comoriens en situation irrégulière". Plus d'un millier de personnes ont ont ainsi été exploitées. Chacune d'elle a du payer 2.500 euros par bénéficiaire. "Les trois hommes ont par ailleurs escroqué 100 000 euros à un chef d'entreprise mahorais avec des faux billets de banque" indique la police. Les trafiquants d'êtres humains ont été jugés et condamnés respectivement à 12 mois de prison ferme et à une interdiction de séjourner sur le territoire de français. (Photo Mayotte photo RB imazpress )