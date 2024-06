Rond-point de Gillot : alcoolisé, l'automobiliste circule à contre-sens avec son épouse et ses deux jeunes enfants à bord

Permis retiré et véhicule placé en fourrière

Ce dimanche 23 juin 2024 vers 1h du matin , les militaires de la brigade motorisée de Saint-Benoit, en poste de contrôle au niveau du rond point de Gillot remarquent que sur la RN6, un véhicule fait demi-tour pour ne pas se présenter au contrôle et remonte l’axe à contre sens. Le véhicule est intercepté. "Outre le conducteur, sont présents dans la voiture son épouse ainsi que deux enfants en bas âge. Le mis en cause est positif à l’alcoolémie. Son permis a fait l’objet d’une rétention immédiate et son véhicule a été placé en fourrière" indique la gendarmerie dans un communiqué. L’enquête est en cours. Outre ce faits, les gendarmes ont également relevé 75 infractions au cours du week-end (Photo d'illustration www.imazpress.com)