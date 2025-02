Saint-André : un adolescent de 14 ans interpellé pour tentative d'homicide sur sa mère

Ce jeudi matin 20 février 2025, un adolescent de 14 ans a été interpellé pour tentative d'homicide sur sa mère. Les faits se sont produits à Saint-André. "La mère a été blessée par plusieurs coups d'arme blanche portés par son enfant" a confirmé à Imaz Press Mickaël Hoareau de Unsa Police. La confiscation d'un téléphone portable pourrait être à l'origine du passage à l'acte de l'adolescent. Son état de santé ayant été jugé incompatible avec une garde à vue, il a été hospitalisé en milieu psychiatrique (Photo d'illustration : www.imazpress.com)

Les faits se sont produits tôt ce jeudi matin. Accompagné de son père, l'adolescent se dirigeait vers un arrêt de bus scolaire lorsqu'il a prétexté avoir oublié un cahier pour retourner au domicile familial.

"Dès qu'il est entré dans la maison il a sorti un arme blanche de type hachoir de son sac et a immédiatement attaqué sa mère qui était en train de faire la vaisselle" relate une source proche de l'enquête.

- La mère de famille reçoit au moins quatre coups de hachoir à la tête -

Sous les yeux de son jeune frère, l'adolescent porte plusieurs coups à la mère de famille. Elle est touchée au moins à quatre reprises à la tête. Alerté par les cris de sa compagne, le père de famille qui attendait son fils à l'extérieur, s'est précipité dans la maison et a pu désarmer le jeune garçon.

Les secours et la police sont alertés. La mère de famille est transportée à l'hôpital. Elle a pu ressortir quelques heures plus tard. L'adolescent est interpellé en état de choc et ensuite hospitalisé en milieu psychiatrique.

- L'adolescent était féru de jeux vidéo -

Bien inséré, inconnu de la justice, il n'avait, jusqu'à ce jeudi, jamais présenté de signe de violence.

À ce stade il n'a pas vraiment fourni d'explication sur son geste et son état de santé ne permet pas de procéder à son audition.

De source proche de l'enquête on indique que l'adolescent était féru de jeux vidéo et sa scolarité s'en ressentait. Son téléphone portable lui avait été confisqué en début de semaine par les parents.

Cette confiscation pourrait être le déclencheur du passage à l'acte de l'adolescent.

