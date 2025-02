Saint-Benoît : un jeune homme maîtrisé par les gendarmes après avoir blessé deux personnes dans la rue

Armé d'un sabre, un homme a attaqué une femme et un homme en pleine rue à Saint-Benoît c vendredi soir 21 février 2025. L'homme est ensuite entré das un appartement situé en rez-de-chaussée "en exhibant le sabre et une arme de poing" relate zinfos974. La famille qui se trouvait dans le logement a pris la fuite. Les gendarmes ont ensuite maitrisé le jeune homme âgé de 21 ans, a confirmé à Imaz Press une source proche de l'enquête (Photo d'illustration www.imazpress.com)

L'homme s'est retranché dans l'appartement après la fuite des occupants. Un important dispositif de la gendarmerie a été déployé pour tenter de le faire sortir de l'appartement et pour sécuriser le quartier.

- Le GIGN intervient dans l'appartement -

Le GIGN (groupement d'intervention de la gendarmerie nationale) a fini par intervenir à l'intérieur du logement vers 1h30 du matin.

L'homme a pu être maîtrisé. Il a ensuite été placé en garde à vue. L'enquête se poursuit pour déterminer les causes et les circonstances des faits.

