Saint-Denis : deux policiers blessés après un refus d'obtempérer, un mineur placé en garde à vue

Deux policiers ont été légèrement blessés lors d'une intervention qui aurait ou tourner au drame dans la nuit de dimanche à lundi 17 juillet 2023. Un automobiliste qui circulait sur le boulevard Lancastel a refusé de s'arrêter à un contrôle de police, relatent nos confrères du Journal de l'Île de La Réunion ce lundi. Une course poursuite s'est alors engagée. Idriss Rangassamy, syndicat Alliance Police nationale, a confirmé à Imaz Press que quatre jeunes, tous mineurs et donc sans permis de conduire, se trouvaient à bord du véhicule. Une enquête a été ouverte (Photo : rb/www.imazpress.com)

Les quatre personnes à bord du véhicule "ont tenté de s'échapper mais ont vite été rattrapés par les collègues", informe Idriss Rangassamy .

Le conducteur, qui conduisait sans permis, a été placé en garde à vue et devrait être présenté au juge pour enfants dans les prochains jours. Selon les informations de clicanoo, le conducteur et les trois passagers avaient consommé de l’alcool et des stupéfiants.

Lors de la course poursuite avec les forces de l'ordre, le véhcule des fuyards a, percuté de plein fouet une voiture arrivant dans le sens opposé. Un enfant de 11 ans qui se trouvait dans la voiture oercutée a été blessé et conduit au CHU de Bellepierre



