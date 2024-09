Saint-Leu : un homme tué, deux personnes interpellées et placées en garde à vue

Dans des circonstances encore indéterminées, un homme de 39 ans a été tué à dans les hauts de Saint-Leu dans la nuit du samedi 14 septembre au dimanche 15 septembre 2024. Deux personnes ont été interpellées et placées en garde à vue. "Leur audition n'a pas encore été possible en raison de leur alcoolisation" indique le parquet de Saint-Pierre. Une enquête pour meurtre a été ouverte et confiée à la section de recherches de la gendarmerie. Une autopsie doit avoir lieu pour déterminer les causes exactes de la mort de la victime (Photo www.imazpress.com) enquêteurs

Les gendarmes ont mis en place un périmètre de sécurité pour procéder aux différents prélèvements sur les lieux du drame. Regardez

Le dispositif de gendarmerie a ensuite été levé en milieu de journée.

