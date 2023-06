Saint-Paul : les gendarmes retirent quatre permis et mettent cinq véhicules en fourrière

20 infractions ont été constatées par les gendarmes ce dimanche 25 juin 2023 entre 21h30 à 0h30 dans l’agglomération de Saint-Paul. "Quatre automobilistes ont fait l'objet d'une rétention immédiate de leur permis de conduire et cinq véhicules ont été placés en fourrière" informe la gendarmerie ce lundi. Parmi les infractions se trouvaient six conduites en état d'ivresse, une conduite sous l’emprise de stupéfiants, un défaut de permis de conduire, deux défauts d’assurance et dix infractions concernant les équipements de sécurité. Quatre automobilistes ont fait l'objet d'une rétention immédiate de leur permis de conduire et 05 véhicules ont été placés en fourrière. (Photo gendarmerie nationale , photo sly/www.imazpress.com)

Les contrôles ont été menés par les les motocyclistes de la brigade motorisée de Saint-Paul et de la Rivière-Saint-Louis, appuyés par les personnels de la réserve opérationnelle ont réalisé des contrôles des flux ayant pour objectif la recherche des conduites addictives.

