Des vols et des actes de vandalisme ont été commis dans plusieurs champs de cannes de Saint-Pierre et du Tampon au cours des derniers jours. Dans une vidéo publiée ce lundi après-midi 6 janvier 2025 sur la page Facebook de la commune, Stéphano Dijoux, agriculteur et Premier adjoint au maire Michel Fontaine, condamne fermement ces actes "visiblement très organisé". Nous publions le post ci-dessous (Photo d'illustration www.imazpress.com)