Saint-Pierre : un homme agressé au couteau dans un bar, il a été hospitalisé

Une altercation est survenue dans la nuit de mercredi 8 à jeudi 9 janvier 2025 à Saint-Pierre. Un homme a été agressé au couteau dans un bar, et aurait été "touché d'une dizaine de coups de couteau par un autre client", indique le parquet de Saint-Pierre. La victime est aujourd'hui hospitalisée, "sans que l'on connaisse actuellement son état de santé". Le mis en cause a été interpellé et placé en garde à vue (Photo : www.imazpress.com)

L'agression est survenue au sein de l'établissement le Long Board, sur front de mer de Saint-Pierre.

"Des premiers éléments recueillis, une altercation aurait éclaté entre deux clients dans des circonstances et pour des motifs que l'enquête devra établir", précise le parquet. Le mis en cause "n'a jamais été condamné", ajoute-t-il.

Une enquête pour tentative d'homicide a été ouverte par le parquet de Saint-Pierre et confiée au commissariat de police de Saint-Pierre.

