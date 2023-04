Saint-Pierre : un motard décède sur la 4 voies en direction du Tampon

Un motard est décédé dans un accident de la route qui s’est produit ce dimanche 9 avril 2023 en début d'après-midi à sur la quatre voies entre Saint-Pierre et le Tampon. Selon les premiers éléments, le motard, seul en cause dans l’accident, aurait percuté la glissière de sécurité. La route a été fermée dans le sens montant, indique la direction régionale des routes. Une déviation est mise place au niveau de l’échangeur de Mon Caprice. Les secours et les forces de l'ordre sont sur place. (Photo d'illustration sly/www.imazpress.com)