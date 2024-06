Un jeune homme de 21 ans porté disparu au volcan

Ce dimanche 9 juin 2024, un jeune homme de 21 ans, parti en randonnée avec un groupe de trois personnes a disparu. C'est vers 17 heures, que le randonneur s'est séparé de son groupe, ne donnant depuis plus signe de vie, informe le Peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM). Des recherches sont actuellement en cours au volcan et plus précisément dans le secteur du Dolomieu.

"Les recherches sont en cours. Plusieurs équipes terrestres du PGHM et un chien sont sur place", informe le Lieutenant Fuentes. Il précise qu'aucun survol par drone ou hélicoptère n'a pu être possible en raison des mauvaises conditions météorologiques.

