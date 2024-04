En Géorgie, une bagarre éclate au Parlement lors de l'examen d'une loi controversée

Scène surréaliste au Parlement géorgien… Une bagarre générale éclate lors de l’examen d’une loi sur les "agents de l’étranger". Discuté ce lundi 15 avril 2024, le projet de loi, dénoncé comme pro-russe par l’opposition, a été à viré à l'affrontement. Un député de l'opposition a donné un coup de poing à un des rédacteurs d’un projet de loi controversé. Ce coup a déclenché une bagarre générale et la coupure de la retransmission de la séance en direct.

Lors de l’ouverture de séance, plusieurs députés en sont venus aux mains en plein hémicycle. Des images de la session parlementaire montrent un député de l’opposition, Aleko Elisashvili, donnant un coup de poing à la tête d’un législateur du parti au pouvoir, Mamuka Mdinaradze, co-rédacteur du projet de loi. Ce qui a provoqué une bagarre généralisée et la coupure de la retransmission en direct.

#BREAKING #Georgia A brawl broke out in the Georgian parliament as lawmakers discussed a 'foreign agent' bill. The ruling party announced plans to reintroduce legislation requiring organizations receiving foreign funds to register as foreign agents or face fines. pic.twitter.com/O0Cso7yoNf