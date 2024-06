Européennes: le vote a commencé en Outre-mer, le RN en position de force

Avec un jour d'avance sur la France hexagonale, les électeurs français des Antilles et du continent américain ont commencé à se rendre aux urnes samedi pour un scrutin européen que le Rassemblement national (RN) de Marine Le Pen et Jordan Bardella aborde en grandissime favori.

Derrière le parti d'extrême droite, les jeux ne semblent pas faits entre la liste de la majorité présidentielle et celle du Parti socialiste, tandis que La France insoumise (LFI) a amorcé une remontée sensible dans les derniers jours de campagne.



Les premiers bureaux de vote ont ouvert samedi à 12H00 (08H00 locales) à Saint-Pierre-et-Miquelon, où on recense quelque 5.000 électeurs.



Les électeurs de Saint-Barthélemy, Saint-Martin, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Polynésie française et ceux vivant sur le continent américain voteront aussi samedi.



En Nouvelle-Calédonie, en raison du couvre-feu imposé à la suite des récentes violences, les bureaux de vote ouvriront une heure plus tôt que d'habitude à 22H00 (07H00 locales dimanche).



Pour la plupart des électeurs, ceux établis en métropole, le scrutin commencera dimanche à 08H00.



Les instituts de sondage communiqueront leurs premières estimations de résultats à 20H00 à la fermeture des derniers bureaux des grandes villes.



Les têtes de liste et leurs soutiens ont lâché leurs dernières forces dans la bataille cette semaine pour tenter de faire pencher la balance en leur faveur. Le scrutin, qui se déroule quasi simultanément dans les 27 pays de l'UE, vise à élire les députés au Parlement européen, mais il est vu comme un test politique majeur de mi-mandat pour Emmanuel Macron.



Le chef de l'Etat s'est attiré les foudres des oppositions qui l'accusent d'accaparer les médias sous couvert d'engagements internationaux. Il a profité des commémoration du Débarquement de 1944 pour commenter à la télévision ces élections. Il est aussi apparu aux côtés du président ukrainien Volodymyr Zelensky et de son homologue américain Joe Biden, qu'il reçoit samedi en grande pompe pour une visite d'Etat.



M. Macron, comme la tête de liste de sa majorité Valérie Hayer, créditée de 14% à 16% des intentions de vote dans les sondages vendredi, a martelé son argument-phare: le risque de voir un groupe d'extrême droite peser au point de constituer une minorité de blocage au Parlement européen.



Car les sondages publiés vendredi juste avant la fin de la campagne officielle promettent une victoire écrasante au Rassemblement national, au-dessus de 30% des voix.



"La lecture des courbes constitue la chronique d'une victoire annoncée pour le RN", commente samedi dans le journal Le Figaro Frédéric Dabi, directeur de l'institut de sondages Ifop.



"En dehors de cette pole position, les deux faits de campagne sont une dynamique relative pour la liste PS-Place publique, qui est montée de 11% à 15% avant de se tasser à 13%, et un vote sanction qui semble toucher la liste de la majorité", ajoute-t-il.

- LFI en embuscade ? -



Derrière le RN, Raphaël Glucksmann, tête de liste PS-Place publique, entend bousculer une routine qui a marqué les dernières élections présidentielles. Il espère mettre fin au "faux duel" entre Emmanuel Macron et l'extrême droite.Le croisement des courbes avec les macronistes n'aura jamais eu lieu dans les sondages, mais certains socialistes veulent croire à une deuxième place, qui leur donnerait plus de poids dans un bras de fer avec La France insoumise (LFI) pour incarner un barycentre à gauche.Côté LFI, l'optimisme est de mise avec une dynamique favorable dans une fin de campagne marquée par des coups d'éclat à l'Assemblée nationale sur le soutien à Gaza.Les dernières enquêtes plaçaient vendredi la liste de Manon Aubry entre 7% et 9,5%, mais le leader insoumis Jean-Luc Mélenchon promet une "nuit noire" aux sondeurs, accusés de sous-estimer son parti.Les Républicains se retrouvent eux sur un fil dangereux. Crédités vendredi de 6% à 8%, François-Xavier Bellamy peut se rapprocher de LFI comme du plancher fatidique des 5%, au-dessous duquel aucun candidat de la liste n'est élu.Le risque est également "bien présent" dans l'esprit de l'écologiste Marie Toussaint. Donnée autour de 5%-6% vendredi, elle espère que les sondages auront sous-estimé les écologistes comme en 2019.La peur du vide peut aussi exister chez Reconquête!, parti d'Eric Zemmour, alors que la tête de liste Marion Maréchal est donnée au même étiage.Au total, les électeurs devront départager 38 listes candidates, avec une interrogation sur la participation. Certains sondages la voient en baisse, mais une enquête Ifop-Fiducial l'envisageait vendredi à 52,5%, contre 50,12% en 2019.