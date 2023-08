"Ma mère n'arrive pas à se réveiller", le courageux appel d'un enfant de 7 ans aux pompiers

Les sapeurs-pompiers des Yvelines ont diffusé lundi 14 août 2023 sur leurs réseaux un appel particulier afin de sensibiliser aux gestes de premiers secours. Dans l’audio, on peut entendre la discussion entre un régulateur et un enfant âgé d’à peine 7 ans. Ce dernier a fait preuve d’un grand courage et de sang-froid, alors que sa maman était inconsciente (Photo d'illustration : www.imazpress.com)

Il n’a que 7 ans et demi mais il est déjà donné en exemple par les sapeurs-pompiers des Yvelines. Ces derniers ont en effet publié lundi 14 août 2023 dans un tweet l’audio d’un appel au 18/112.

Dans celui-ci, un enfant explique au régulateur, très calmement, que sa maman n’arrive pas à se réveiller. Au bout du fil, l’homme lui pose plusieurs questions avant de lui donner diverses indications.

"Est-ce que tu peux mettre ton oreille à côté de son nez et me dire s’il y a de l’air qui sort de son nez", a notamment demandé le régulateur.

L’enfant, très courageux, a pu répondre par l’affirmative, après avoir retourné lui-même sa maman pour la mettre sur le dos.

Il a ensuite déplacé de nouveau la femme de 34 ans pour la mettre sur le côté, en position latérale de sécurité (PLS).

- "C’est très bien ce que tu fais" -

Seul à la maison avec sa petite sœur de 4 ans, l’enfant a été invité à se rendre chez un voisin, pour prévenir un adulte. C’est à ce moment que l’opérateur l’a une première fois félicité, lui assurant : "c’est très bien ce que tu fais".

Le téléphone a finalement pu être passé à une voisine, qui a pris le relais. Le secouriste a une nouvelle fois tenu à mettre en avant les bons réflexes de l’enfant : "félicitez-le de notre part, c’est bien ce qu’il a fait. Vous pouvez raccrocher, mes collègues arrivent".

Interrogé par TF1, le caporal Florian Boubet assure que le petit garçon "a sauvé sa maman". "Je pense qu’il ne comprend pas réellement la situation, mais tout est clair, tout est précis", explique le professionnel.

"Si on pouvait n’avoir que des appels comme ça, on gagnerait beaucoup de temps sur les engagements des secours". Aujourd’hui, la maman est saine et sauve, assurent nos confrères.

- Rappeler les bons gestes -

En diffusant cet extrait audio, les pompiers ont tenu à rappeler les bons comportements à adopter. Ils en ont profité pour partager un lien vers leur site internet et notamment la page de formation aux bons gestes de secourisme.

Les secours peuvent être appelés à différents numéros en France : le 18 pour les pompiers, le 17 pour la police et le 15 pour le Samu. Le 116 117 permet d’obtenir des conseils médicaux et enfin le 112 est un numéro d’urgence européen, qui permet de passer un appel prioritaire.

