Législatives : l'écologiste Julien Bayou retire sa candidature à Paris

Le député écologiste sortant Julien Bayou, non investi par le "Nouveau Front populaire", a annoncé vendredi retirer sa candidature aux élections législatives à Paris.

"Je prends acte que le Front populaire a choisi de ne pas m'investir comme candidat", a annoncé, dans un communiqué publié sur le réseau social X, l'élu sortant, visé par une enquête après des plaintes d'une ex-compagne pour harcèlement moral et abus de faiblesse.



C'est l'ancien député PS des Français de l'étranger (2012-2017), Pouria Amirshahi, qui a été investi dans cette circonscription par l'alliance des partis de gauche, a-t-il précisé.



Lundi, Julien Bayou avait annoncé être candidat à sa propre succession. Membre d'Europe-Ecologie-Les-Verts (EELV) jusqu'en avril dernier, il avait été élu en 2022 dans la 5e circonscription parisienne, à cheval entre les IIIe et Xe arrondissements.



Le député sortant apporte son soutien à l'alliance des partis de gauche en vue des élections législatives des 30 juin et 7 juillet.



"Face aux enjeux historiques des trois prochaines semaines, face à la catastrophe sociale, sociétale et écologique que représenterait l'accession du RN au pouvoir, la question de mon avenir personnel est secondaire", a-t-il souligné dans son communiqué.



Jeudi, l'écoféministe et conseillère de Paris Raphaëlle Rémy-Leleu avait annoncé à l'AFP sa décision de se présenter dans la circonscription de Julien Bayou, au nom de la "lutte contre les violences sexistes et sexuelles".



Une autre écologiste, Rachel Savin-Puget, a annoncé mercredi sur X sa candidature dans la même circonscription parisienne.



Le député de Paris fait l'objet d'une enquête ouverte début mars à Paris après des plaintes de son ancienne compagne Anaïs Leleux pour harcèlement moral et abus de faiblesse. Une enquête interne a été ouverte par EELV et confiée à un cabinet spécialisé.



Julien Bayou avait dénoncé lors de son départ du parti un "acharnement déloyal et scandaleux".

Il avait quitté la présidence d'EELV en 2022 après des premières accusations de son ex-compagne, adressées à la cellule interne d'EELV sur les violences sexistes et sexuelles(CVSS).



