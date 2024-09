"Nous sommes désespérés": au Mexique, Acapulco revit le cauchemar des ouragans

Ca recommence: Acapulco, située sur la côte Pacifique, est de nouveau sous les eaux après le passage de l'ouragan John dans le sud du Mexique, 11 mois après l'ouragan Otis de force maximale 5 qui a dévasté la célèbre station balnéaire.

Au moins cinq personnes ont été tuées, une à Acapulco et quatre dans les montagnes environnantes, a indiqué le président Andres Manuel Lopez Obrador vendredi matin, reprenant le bilan de la veille.Des médias locaux ont fait état d'un nombre de victimes plus élevé. Selon la chaîne de télévision Milenio, 13 personnes sont mortes dont 5 enfants."Nous avons reçu une quantité impressionnante, historique, de pluies torrentielles pendant cinq jours et la ville se trouve sous l'eau", a résumé la maire, Abelina Lopez Rodriguez."Nous sommes désespérés", déclare à l'AFP Barbara Encinas, en faisant la queue vendredi devant un supermarché. "Nous ne nous sommes pas encore remis de l'ouragan Otis et maintenant nous sommes dans une situation qui semble être pire"."Nous avons paniqué. J'ai fait une crise de nerfs il y a deux jours, il y avait du vent comme avec Otis", ajoute une autre habitante, Marta Sotelo. "Ca nous a fait vraiment peur. Les enfants sont devenus hystériques".De nombreuses familles ont pataugé dans les rues inondées et boueuses pour sauver leurs biens, tandis que d'autres s'accrochaient à des cordes pour sauver leur vie.Les médias locaux ont montré des images de voitures emportées par les crues, atteignant parfois un mètre et demi de hauteur.Des bateaux gonflables et même un jet ski ont été utilisés pour se déplacer dans les rues d'Acapulco, refuge de la jet-set dans les années 1960-70.Les fortes pluies provoquent des coulées de boues et des glissements de terrains dans cette côte vallonnée, ce qui augmente les risques.L'aéroport d'Acapulco a également été inondé et fermé après le débordement d'une lagune voisine, selon les autorités.- L'armée déployée -"John" a ravivé les traumatismes récents de l'ouragan Otis de force maximale 5 le 25 octobre, qui avait dévasté le front de mer et provoqué des dizaines de morts.Les cours de tennis de l'Arena GNP, qui accueillent chaque année un tournoi ATP en début d'année, ont de nouveau été submergés par les eaux, tout comme après le passage d'Otis.John a frappé la côte Pacifique lundi soir à l'est d'Acapulco, sous la forme d'un ouragan de catégorie 3 sur l'échelle de Saffir-Simpson (qui en compte 5)L'ouragan, qui se déplace lentement, longe la côte depuis plusieurs jours, perdant parfois de sa force avant de s'intensifier à nouveau.Environ 25.000 membres de l'armée et de la garde nationale se trouvent dans la région pour aider les victimes, a annoncé le président Lopez Obrador vendredi.Au moins 1.200 personnes se trouvent dans des abris d'urgence, selon le chef de l'Etat.Vendredi, John longeait les côtes mexicaines avec des vents maximum d'environ 100 km/h, menaçant de provoquer "des inondations soudaines et des coulées de boue catastrophiques", a déclaré le Centre national des ouragans (NHC) des Etats-Unis.Chaque année, des ouragans frappent le Mexique sur ses côtes pacifique et atlantique, généralement entre mai et novembre.