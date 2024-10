Équipe de France féminine : Amandine Henry annonce sa retraite internationale

C’est une page qui se tourne pour l’équipe de France féminine. La milieu de terrain et ex-capitaine des Bleues Amandine Henry, 109 sélections, a annoncé dimanche sur son compte Instagram prendre sa retraite internationale à 35 ans. « J’ai eu l’immense honneur de porter ce maillot, la fierté de défendre nos couleurs avec ferveur et le bonheur de partager des moments inoubliables avec mes coéquipières », a écrit la joueuse, qui a participé aux Jeux olympiques cet été avec l’équipe de France, éliminée en quart de finale par le Brésil (1-0). Sa dernière compétition en sélection, donc.

Amandine Henry avait été la plupart du temps remplaçante pendant le tournoi olympique, hormis contre la Nouvelle-Zélande (victoire 2-1), où elle portait le brassard de capitaine.

Native de Lille, Henry a commencé sa carrière professionnelle sous les couleurs du FC Hénin-Beaumont avant de rejoindre l’INF Clairefontaine puis l’Olympique lyonnais, où elle a bâti son palmarès (sept Ligue des champions et 14 titres de championne de France).

Elle aura également joué au cours de sa riche carrière aux États-Unis (Portland Thorms, Angel City et Utah Royals), ainsi que quelques matchs en prêt au Paris SG et à Lille. Elle porte actuellement les couleurs de Toluca, au Mexique. "Merci Amandine pour tout ce que vous avez apporté au football féminin et pour avoir inspiré tant de jeunes joueuses ! Bonne continuation dans vos prochains défis", a posté sur le réseau social X le ministre des Sports, Gil Avérous.

"À jamais une légende de l’Équipe de France. Merci pour tout ce que tu as apporté aux Bleues Amandine", a de son côté réagi le compte officiel des Bleues.

- Revenue sous Renard après les années Diacre -

Écartée pendant trois ans de la sélection par Corinne Diacre après sa prise de parole pour avoir dénoncé son management, elle avait réintégré l’équipe sous la houlette d’Hervé Renard, avant de choisir, aujourd’hui, de refermer le livre de l’équipe de France.

Un timing pas forcément imaginé par le sélectionneur Laurent Bonadei, nommé cet été, qui doit annoncer, jeudi, la liste des joueuses devant participer à deux matchs amicaux contre la Jamaïque (25 octobre) et la Suisse (29 octobre). Et qui comptait sur les cadres des Bleues, dont Henry, selon une source proche de l’équipe.

