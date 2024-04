États-Unis : à 7 ans, elle récolte 15.000 dollars en vendant de la limonade pour sa mère décédée

Du haut de ses 7 ans, Emouree Johnson a ému de nombreuses personnes dans l’Alabama aux États-Unis. La petite fille de 7 ans a réussi à récolter 15.000 en vendant de la limonade. Elle voulait récolter assez d’argent pour payer une pierre tombale à sa mère, décédée il y a peu. Finalement, une entreprise a offert un monument funéraire à la famille.

Karli, sa mère, est décédée quelques jours avant son 30e anniversaire, le 13 mars dernier. Mais quand la petite fille se rend au cimetière avec sa grand-mère quelques jours plus tard, quelque chose la frappe : sa mère n’avait pas de pierre tombale. "J’ai eu l’impression qu’elle était exclue", raconte Emouree à CBS News.

Et pour cause, la famille n'a pas eu les moyens d'en payer une à Karli Johnson.

La petite fille décide de prendre les choses en main et d’ouvrir un stand de vente de limonades devant chez elle pour récolter de l’argent.

"Le plus que j'ai eu, c'est 300 dollars pour un seul verre de limonade", se réjouit Emouree Johnson auprès de CBS New. En un mois, entre le 1 et le 30 avril, la petite fille parvient ainsi à récolter 15.000 dollars.

"Elle ne pensait pas qu'autant de personnes voulaient prendre soin d'elle et aimaient sa maman", raconte sa grand-mère.

Cependant, suite à la publicité faite par les locaux, une entreprise spécialisée a proposé d’offrir un monument funéraire digne de ce nom.

