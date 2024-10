États-Unis : ils tentent de vendre leur bébé contre 1.000 dollars et un pack de bière

Un couple de l’Arkansas, dans le centre-est des États-Unis, a été arrêté après avoir tenté de vendre leur enfant, un bébé de deux mois, rapporte CBS News. Darien Urban, 21 ans, et Shalene Ehlers, 20 ans, résidents d’un camping de Benton County, ont été dénoncés par leurs voisins alors qu’ils venaient de signer un contrat d’adoption en échange de 1.000 dollars et d’un pack de six bières.Le couple a été incarcéré pour "mise en danger d’un enfant et tentative d’abandon d’un mineur", avant d’être libéré sous caution. Il sera jugé le 29 octobre.

Une transaction qui aurait même été filmée. Selon le dossier d'arrestation, l'échange d'argent devait avoir lieu le 23 septembre. Le contrat était rédigé comme suit : "Moi, Darien Urban et Shalene Ehlers, nous cédons nos droits à Cody Nathaniel Martin sur notre petit garçon pour 1 000 dollars le 21 septembre 2024. Après avoir signé ce contrat, vous ne pourrez pas changer d'avis et vous ne reprendrez plus jamais contact avec nous."

Le couple a été incarcéré pour "mise en danger d’un enfant" et "tentative d’abandon d’un mineur", avant d’être libéré sous caution. Il sera jugé le 29 octobre.

Le bébé, lui, a été emmené à l’hôpital avant d’être pris en charge par le département des services sociaux de l’Arkansas.

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com