États-Unis : ils trouvent un coffre-fort contenant 100.000 dollars en pêchant à l’aimant

La pêche fut bonne pour un jeune couple qui pratiquait la pêche à l’aimant dans un lac à New York (États-Unis). Comme le rapporte le média local Spectrum News NY, relayé par Le Parisien, ils ont eu la belle surprise de remonter un coffre rempli de billets de banque. La somme récoltée atteindrait les 100.000 dollars, soit un peu plus de 92.000 euros (Photo d'illustration : www.imazpress.com)

Les deux Américains ont contacté la police de New York pour savoir si l’argent ne provenait pas d’un délit. "Il n’y avait aucune pièce d’identité, aucun moyen de retrouver la personne d’origine dans le coffre-fort", a confié la jeune femme à la BBC. Les forces de l’ordre les ont alors autorisés à garder les billets.

Mais la jeune femme a expliqué à ABC News que les billets étaient dans un état vraiment déplorable, ce qui les rend inexploitables.

A couple in Queens were stunned to find $100,000 in cash inside an old safe they dredged up while magnet fishing in a NYC lake.



The two anglers, James Kane and Barbie Agostini, used a strong magnet to fish in the water on Friday afternoon. They felt something bulky on the end… pic.twitter.com/JczNL2ngq6