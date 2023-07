États-Unis : le tueur de Long Island arrêté grâce à... ses croûtes de pizza

À New York, le suspect d’une des plus importantes enquêtes de ces dix dernières années, a été confondu par de l’ADN récupérée… sur des croûtes de pizza (Photo d'illustration : AFP)

C’est l’une des enquêtes les plus longues menées par la police de New York. Dix ans après avoir découvert plusieurs cadavres de prostituées près des plages de Long Island, les policiers américains ont arrêté un suspect pour les meurtres de trois d’entre elles.

L’homme, inculpé le 14 juillet 2023, est un architecte de 59 ans, marié et père de famille, qui était suivi par les enquêteurs depuis 2022. Et ce, parce qu’il possédait une voiture du même modèle qu’un véhicule aperçu près de la maison de l’une des victimes.

Toutefois, si la police a pu confondre Rex Heuermann, c’est surtout grâce à des restes de pizza qu’il a jetés à la poubelle, et sur lesquels les autorités ont prélevé de l’ADN qui correspondait à celui prélevé sur les cheveux d’une victime.

Cet homme est accusé d'avoir assassiné trois femmes et suspecté d'en avoir tué une quatrième, quand sa femme était absente... Il y a 13 ans, leurs quatre corps étaient retrouvés près de la plage de Gilgo Beach, à une vingtaine de minutes de la maison de cet homme. Toutes étaient jeunes et se prostituaient. Toutes ont été retrouvées attachées de la même manière, et enveloppées de toile de jute.

