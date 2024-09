États-Unis : somnambule, une fillette de 10 ans retrouvée endormie dans un bois

Une Américaine de 10 ans qui avait disparu de chez elle en pleine nuit a été retrouvée en train de dormir dans un bois. Somnambule, elle est sortie de chez elle puis a marché plus d’un kilomètre. D’importantes recherches menées au sol et dans les airs ont permis de la localiser.

Les recherches auront duré "une longue journée", selon la police locale, ce dimanche 15 septembre 2024 à Dubberly, en Louisiane aux États-Unis. Durant la nuit précédente, Peyton Saintignan, une fille de 10 ans qui souffre de somnambulisme, a quitté son domicile familial, rapporte CNN une semaine après les faits.

"Elle a l’habitude de marcher pendant son sommeil et de se promener dans le jardin", a indiqué le shérif Jason Parker. Jusqu’alors, elle n’était jamais sortie de la maison.

La mobilisation des habitants de ce village a fini par payer pour la retrouver le soir-même vers 23 heures. Peyton Saintignan était alors assoupie dans un bois à plus d'un kilomètre de chez elle.

"Elle se trouvait dans des bois denses à environ 300 mètres de l'endroit où une caméra de surveillance l'avait enregistrée plus tôt dimanche matin", explique le shérif.

Drone Footage Captures the Moment Missing 10-Year-Old Girl from Louisiana is FOUND SAFE!



Drone Management Services played a key role in the search, with the company’s owners saying they were 'honored to be part of the rescue operation.' https://t.co/14SldEXEOJ