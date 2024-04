États-Unis : un combattant de MMA capture à mains nues un alligator qui errait dans la rue

Le 21 avril dernier, à Jacksonville (Floride) un combattant de MMA et chasseur de reptiles à ses heures perdues, est parvenu à capturer un alligator à mains nues, sous les yeux ébahis des habitants. Le vétéran de l'armée américaine, adepte d'arts martiaux mixtes, a maîtrisé l'animal de 2,40 mètres.

Sorti d'un match de hockey, auquel il assistait tout près en famille, Mike Dragich est immédiatement intervenu.

Le Crocodile Dundee des temps modernes n'a eu besoin que de quelques secondes pour maîtriser la bête, sous le regard des riverains. Le combattant de MMA, simplement vêtu d'un short, d'un débardeur et d'une casquette, a capturé l'animal à mains nues, avec une prise de soumission.

"J'étais à un match de hockey avec ma famille et j'ai reçu un appel d'urgence pour un alligator", a raconté à Fox News celui qui se prévaut d'être "un vrai homme de Floride".

"J'ai vu le signal de l'alligator au-dessus de la ville (une référence du bat-signal de Batman, ndlr) et je savais qu'on avait besoin de moi (rires). (...) Je ne l'ai pas capturé de la manière la plus professionnelle qu'il soit, je n'avais pas mon matériel avec moi, mais je me suis adapté et je l'ai attrapé à mains nues", a-t-il expliqué, assurant "ne pas avoir blessé" l'animal.

Fin mai 2023, ce grand amateur de chasse avait fait les gros titres de la presse locale en capturant un alligator de plus de 3 mètres qui s'était introduit dans la cour d'une école primaire.

