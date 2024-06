États-Unis: un taureau blesse trois personnes après s'être échappé d'une arène de rodéo

Ce samedi 8 juin 2024, dans la ville de Sisters dans l'Oregon aux États-Unis, un taureau saute la barrière d'une arène en plein rodéo. Il atterrit dans le public et sème la panique jusqu'au parking. Le bilan est de trois blessés (Photo d'illustration : AFP)

Sur les images, le taureau a commencé par faire un tour dans l'arène avant de sauter par-dessus la barrière et de rejoindre les tribunes. Par la suite, l'animal a continué son chemin dans les allées de l'événement s'en prenant aux personnes sur place.

Sur l'une des vidéos, l'animal a chargé violemment une personne qui portait un t-shirt rouge. Deux personnes ont été hospitalisées.

L'animal a ensuite été capturé par un spécialiste qui était sur place, rapporte le New York Post. Il a été mis à l'écart de l'arène et ramené chez lui : "Nous allons faire de l'entraînement et essayer de ne plus jamais le remettre dans ce type de situation", a expliqué Leslie Lange, propriétaire de Party Bus, le taureau impliqué.

