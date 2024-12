États-Unis : une fusillade fait deux morts dans une école du Wisconsin, un suspect mineur abattu

Un nouveau drame lié aux armes à feu outre-Atlantique. Deux personnes ont été tuées lundi 16 décembre lors d'une fusillade dans une école chrétienne Abundant Life, à Madison, dans le Wisconsin (nord des Etats-Unis). Un suspect mineur a été abattu, et cinq autres personnes ont été blessées, a déclaré une porte-parole de la police.

Selon les médias locaux, comme la chaîne WMTV 15, le suspect était un élève de l'école.

#BREAKING reports of a school shooting at Abundant Life Christian School in Madison. We just arrived on the scene. pic.twitter.com/fJwzViL051