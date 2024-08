Teddy Riner accueilli en superstar dans sa Guadeloupe natale

Le quintuple champion olympique de judo Teddy Riner a été accueilli en superstar mardi dans sa Guadeloupe natale, où il effectue une visite éclair avant de repartir à Paris en vue de la cérémonie de clôture des Jeux.

"Super-Teddy" avait donné rendez-vous aux Guadeloupéens, en leur demandant de "venir mettre le bordel à l'aéroport", et ces derniers ont répondu présent pour accueillir leur champion qui est apparu avec ses deux dernières médailles d'or autour du cou.



Acclamations, chants, danses, vivats... la foule a scandé "mi boss la rivé" (mon patron est arrivé) entre deux "Teddy ! Teddy!" durant les longues minutes qui ont suivi l'atterrissage de l'avion.



Le quintuple champion a été accompagné tout au long de son parcours par une foule dense, a constaté une journaliste de l'AFP.



"On est toujours à fond derrière Teddy, il fallait qu'on soit là pour l'accueillir", raconte Gilles, 45 ans, qui travaille dans le milieu judiciaire. A côté de lui, son fils, impatient de rencontrer son héros espère lui faire dédicacer un tee-shirt.



Lorsque le champion de 35 ans est apparu dans l'embrasure des portes de l'aéroport, une immense clameur a retenti, la foule criant son amour au dernier relayeur de la flamme olympique, "un modèle pour nous tous".



"Je suis content de revenir au pays, vous connaissez mon amour pour la Guadeloupe", a déclaré Teddy Riner à sa sortie de l'avion. "C'est un touché-viré (courte étape, ndlr), mais au moins je le fais (...) je me dois de faire cet honneur aux Guadeloupéens", a-t-il dit, rappelant que son séjour ne durerait que 24 heures.





"Moi je suis guadeloupéen, c'est important de venir remercier mon peuple, ceux qui m'ont porté toutes ces années" a-t-il ajouté lors d'une brève conférence de presse, avant de prendre un bain de foule et de monter dans un bus à impériale pour sillonner les routes de Pointe-à-Pitre.



Dans la ville, plus d'une dizaine de milliers de personnes ont accueilli leur héros, selon une estimation des autorités.



De nombreux drapeaux guadeloupéens étaient agités sur le passage de Teddy Riner, au son des tambours du groupe guadeloupéen Akiyo avec lequel le judoka s'est offert un déboulé (défilé au pas de course typique du carnaval local) jusqu'au Mémorial ACTe, avant de rallier le stade vélodrome de la Guadeloupe.



Le champion olympique repartira mercredi après-midi et devrait être présent à la cérémonie de clôture des JO le 11 août prochain.

AFP