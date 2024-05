1er mai: premières tensions en tête du cortège parisien

De premières tensions ont eu lieu mercredi en tête du cortège de la manifestation parisienne du 1er mai, avec des vitrines et un abribus vandalisés, a constaté un journaliste de l'AFP.

Peu après le départ de la manifestation place de la République, un "important pré-cortège" d'environ 4.500 personnes, avec "plusieurs centaines" de radicaux, s'est constitué, a indiqué une source policière à l'AFP.

Au moins deux vitrines de commerces et un abribus ont été dégradés et les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène et de leur matraque.

Manifestation du #1erMai à #Paris : la police matraque des manifestants nassés contre un mur. pic.twitter.com/5w5wcc6CWV — CLPRESS / Agence de presse (@CLPRESSFR) May 1, 2024

D'autres vitrines ont été taguées. Au moins une personne, vêtue de noir, a été blessée lors de cet épisode. Elle a été évacuée du cortège par deux autres manifestants, selon le journaliste AFP.

Manifestation du #1erMai à #Paris :



Intervention des street-medics pour une manifestante blessée à la tête par un coup de matraque. pic.twitter.com/S8m4bXrZw6 — CLPRESS / Agence de presse (@CLPRESSFR) May 1, 2024

Le calme est ensuite revenu et la manifestation a continué sa progression vers Nation, avant d'être de nouveau stoppée au niveau de Bastille.

La "priorité" est "donnée à la progression du cortège syndical", a de son côté indiqué la préfecture de police de Paris. "Les éléments radicaux sont donc poussés vers l'avant pour faciliter l'avancée", a-t-elle ajouté.

Peu avant 15H00, 25 personnes avaient été interpellées et 917 personnes contrôlées, a ajouté la préfecture de police.



www.imazpress.com avec l'AFP