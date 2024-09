25 ans plus tard, un Américain découvre une pièce de Lego coincée dans son nez

Andi Norton, un homme de 32 ans vivant en Arizona (États-Unis) souffrant de problèmes respiratoires a guéri du jour au lendemain. Et pour cause, depuis plus de 25 ans, cet homme vivait avec un lego dans le nez. Un petit objet que l'Américain s'était mis alors qu'il avait six ans. Alors avis aux parents, faites attention à ce que vos enfants ne mettent pas ne tentent pas de telles expériences.

Depuis tout petit, le jeune homme souffrait de problèmes respiratoires.

"Étant allergique aux chats, aux chiens, à l'herbe, à de nombreux arbres indigènes et à la poussière, et ayant toujours été exposé à une ou plusieurs de ces substances, j'ai vécu ma vie en pensant que tous les problèmes de congestion étaient simplement causés par les allergies", dit-il au média américain.

Après une nouvelle consultation, un médecin lui a alors conseillé de se moucher sous sa douche lorsque la sécheresse sévit en été, afin que la vapeur et l'humidité fassent davantage effet.

C'est alors que l'incroyable se produit : pris d'un éternuement salvateur, le trentenaire expulse le jouet coincé là-haut depuis près de 25 ans.

Comme il le raconte encore auprès de Newsweek, à la découverte de la pièce de Lego, le trentenaire s'est subitement souvenu d'un épisode de son enfance. "J'ai eu l'idée géniale de fabriquer une figurine de bonhomme Lego et de l'utiliser pour la mettre dans mon nez", se rappelle-t-il.

Le voici maintenant désormais débarrassé de ses problèmes respiratoires qui lui empoisonnaient l'existence. "Je peux désormais respirer par ce côté de mon nez, c'est fantastique. Je n'avais pas pu faire ça depuis que j'étais gamin", affirme-t-il.

