A Perth, Brisbane ou Sydney, le tennis mondial à l'heure de la rentrée

La dinde à peine engloutie, le tennis mondial repart en tournée: l'United Cup lance vendredi à Perth, dans l'ouest australien, la saison 2025, mais tous les regards sont déjà tournés vers Brisbane (29 décembre-5 janvier), où Novak Djokovic et Nick Kyrgios feront des retours attendus.

Sur la côte est de l'Australie, le lauréat de 24 tournois du Grand Chelem disputera son premier match officiel depuis l'annonce en novembre de sa collaboration avec son ex-rival Andy Murray, recruté comme entraîneur pour tenter de décrocher un 25e trophée majeur à l'Open d'Australie (12-26 janvier).

"Je me réjouis de ressentir le soutien incroyable des supporters australiens et de faire de Brisbane un tournoi mémorable", a affirmé début décembre le champion serbe, dix fois vainqueur à Melbourne.

Les projecteurs seront d'autant plus braqués sur le "Djoker" que les quatre premiers du classement mondial ont soit choisi de débuter leur saison à l'United Cup, comme l'Allemand Alexander Zverev (2e) ou l'Américain Taylor Fritz (4e), soit décidé de ne disputer aucun tournoi de préparation avant l'Open d'Australie, tels le N.1 mondial Jannik Sinner et Carlos Alcaraz (3e).

- "Un peu de repos" pour Sinner -

Tenant du titre à Melbourne, Sinner soulignait fin novembre que "la saison 2024 (avait) été très longue".

"Il faut savoir profiter d'un peu de repos", a ajouté l'Italien, qui prévoyait de passer les fêtes en famille en attendant la décision du Tribunal arbitral du sport (TAS) dans l'affaire de dopage le concernant, a priori début 2025.

L'Agence mondiale antidopage, qui a saisi le TAS, a requis un an à deux ans de suspension à son encontre, après son contrôle positif au clostebol (un anabolisant) en mars 2024.

Outre Djokovic, l'ATP 250 de Brisbane verra le retour du trouble-fête australien Nick Kyrgios, finaliste de Wimbledon en 2022 avant d'être resté sur la touche pendant deux ans pour cause de blessure.

Le chouchou du public australien devrait notamment s'aligner en double avec le Serbe, à en croire une story publiée en décembre sur son compte Instagram.

C'est toujours à Brisbane, mais dans le tableau féminin (WTA 500, 29 décembre-5 janvier), que la N.1 mondiale Aryna Sabalenka, lauréate de l'Open d'Australie et de l'US Open en 2024, débutera sa saison.

"Je me sens reposée et prête", a déclaré la Bélarusse à son arrivée en Australie, après une préparation au Moyen-Orient, où elle a croisé sa grande rivale Iga Swiatek.

La Polonaise a elle choisi de commencer l'exercice 2025 à l'United Cup, une compétition mixte par équipes nationales disputée à Perth et Sydney, où la Polonaise entrera en lice le 30 décembre contre la Norvège de Casper Ruud.

- Swiatek "plus forte" que jamais? -

Comme Sinner, Swiatek a été empêtrée dans une affaire de dopage en 2024 et a écopé d'un mois de suspension, déjà purgé. Mais, à l'inverse de l'Italien qui a continué à empiler les titres, son contrôle positif à la trimétazidine, daté d'août, a plombé sa deuxième partie de saison.

"Il y a eu beaucoup de larmes et de nuits sans sommeil", avait raconté Swiatek sur les réseaux sociaux lors de l'annonce de son contrôle. "Le pire, c'était l'incertitude: je ne savais pas ce qui allait advenir de ma carrière."

Mais, "désormais, tout a été minutieusement expliqué, et (...) je peux revenir à ce que j'aime le plus. Je sais que je serai plus forte que je ne l'ai jamais été", a prévenu la Polonaise.

A l'United Cup, la quintuple lauréate en Grand Chelem retrouvera sa rivale américaine Coco Gauff (3e), récente vainqueur des Finales WTA à Ryad, Jasmine Paolini (4e), gagnante de la BJK Cup avec l'Italie, mais pas la Chinoise Zheng Qinwen (5e), championne olympique à Paris, qui a finalement préféré faire l'impasse.

Enfin, le tournoi WTA 250 d'Auckland (30 décembre-5 janvier) marquera le début de saison de la star japonaise Naomi Osaka, toujours en quête de son meilleur niveau depuis son retour sur le circuit début 2024, après une longue pause qui l'a vue donner naissance à une fille.

Dans le camp français, Ugo Humbert (14e) défendra les couleurs nationales à l'United Cup, Giovanni Mpetshi Perricard (31e) s'alignera à Brisbane tandis qu'Arthur Fils (20e), revenu sur les courts dès la mi-décembre aux Finales NextGen de l'ATP, jouera le tournoi 250 de Hong Kong (30 décembre-5 janvier).



