A quelques semaines du retour de Trump, l'OCDE alerte sur le "risque majeur" du protectionnisme

Sans le citer mais en le visant sûrement, l'OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques) a alerté mercredi contre le "risque majeur" d'un regain de protectionnisme parmi les pays développés, moins de deux mois avant un retour de Donald Trump à la tête d'une Amérique résolue à augmenter les droits de douane.

Outre un risque de flambée des prix de l'énergie en raison des conflits au Moyen-Orient, "un regain de protectionnisme, notamment de la part des grandes économies, constitue un autre risque majeur de dégradation par rapport aux prévisions" publiées mercredi, écrit l'Organisation de coopération et de développement économiques dans un rapport.

Cette mise en garde de l'institution qui rassemble 38 pays développés survient à quelques semaines de l'intronisation de Donald Trump à la Maison Blanche, réélu confortablement en novembre à la tête de la première économie du monde.

Au terme d'une campagne électorale faite notamment sur la promesse d'une flambée des taxes douanières sur les produits importés aux Etats-Unis, au nom du credo "l'Amérique d'abord".

Au cours de son premier mandat présidentiel entre 2017 et 2021, le milliardaire avait déjà augmenté les droits de douane sur des produits importés de Chine et certains pays partenaires, dont l'Union européenne, à une échelle toutefois bien moindre que ses promesses de campagne énoncées ces derniers mois.

Ajoutées à de probables mesures de rétorsion de Pékin et de l'UE, ces mesures punitives coûteraient 533 milliards de dollars d'ici 2029 à l'économie de l'UE, 749 milliards de dollars pour les Etats-Unis et 827 milliards de dollars pour la Chine, a évalué le cabinet de conseil Roland Berger dans une étude récente, et pourraient faire flamber l'inflation mondiale.

"L'aggravation des incertitudes et la poursuite de l'augmentation du nombre de mesures de restriction des échanges pourraient contribuer à une hausse des coûts et des prix, décourager l'investissement, affaiblir l'innovation et, au final, peser sur la croissance", s'inquiète l'OCDE dans son rapport, sans citer les Etats-Unis.

- "Chocs majeurs" -

D'autant qu'au-delà de Trump, le protectionnisme a retrouvé de la vigueur depuis la pandémie de Covid-19 qui a fait éclater au grand jour l'hyper-dépendance de certains Etats en matière commerciale, et la guerre en Ukraine qui a entraîné une réorganisation brutale de certaines chaînes de production.

D'autres conflits commerciaux menacent également, à l'instar des droits de douane imposés par l'UE à la Chine concernant les importations de véhicules électriques, qui ont donné lieu à une riposte de Pékin avec l'annonce d'une taxation accrue des brandys importés de l'UE, dont le cognac.

Pour l'instant "l'économie mondiale a fait preuve d'une résilience remarquable malgré les chocs majeurs auxquels elle a été soumise, parmi lesquels une pandémie et une crise énergétique", relève l'OCDE: la croissance mondiale devrait continuer à s'afficher stable, à 3,2% cette année puis 3,3% l'an prochain (soit une hausse de 0,1 point par rapport aux dernières prévisions de l'institution pour 2025 publiées en septembre) et 3,3% en 2026.

- Consommation américaine -

Le léger mieux pour la croissance mondiale en 2025 vient d'une forte hausse de la prévision américaine, anticipée désormais à 2,4% contre 1,6% en septembre, l'OCDE l'attribuant en partie à une consommation vigoureuse.

La croissance britannique est attendue de son côté à 1,7%, soit 0,5 point de plus qu'en septembre, "à la faveur de la forte hausse des dépenses publiques programmée dans le budget d'automne", indique l'OCDE, avant de s'estomper en 2026 "dès lors que l'effet de l'expansion budgétaire s'estompera".

Également objet d'un plus grand optimisme de l'organisation parisienne, la croissance chinoise est attendue à 4,7% en 2025 (+0,2 point) et 4,4% en 2026, et celle de l'Inde à 6,9% l'an prochain (+0,1 point) et 6,8% l'année suivante.

A l'inverse, la croissance serait moins vigoureuse que prévu en France l'an prochain, à 0,9% contre 1,2% anticipés en septembre, en raison notamment du coût des économies budgétaires à réaliser, et en Allemagne, à 0,7% contre 1%, devant l'incertitude politique à l’œuvre dans un pays qui tiendra des élections anticipées fin février.



AFP