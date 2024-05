Affaire Cauet : l'animateur placé en garde à vue dans une enquête pour viols

L'animateur radio Sébastien Cauet était en garde à vue ce jeudi dans le cadre de l'enquête pour agressions sexuelles et viols le visant, des accusations qu'il conteste, a appris l'AFP de source proche du dossier.

"Il s’est rendu librement, et à sa demande, auprès des services d’enquête pour pouvoir répondre, point par point, à toutes les questions posées", ont de leur côté affirmé dans un communiqué ses avocats, Mes Xavier Autain et Simon Clémenceau.



Sollicité par l’AFP depuis mercredi soir, le parquet de Paris n’a pas souhaité confirmer ou infirmer l’information.



"Sébastien Cauet appelle à la retenue et rappelle le principe de présomption d’innocence", ont ajouté ses conseils, soulignant qu’"une enquête est également en cours auprès du parquet de Nanterre pour les faits qu’il dénonce de cyberharcèlement, de dénonciation calomnieuse et de tentative d’extorsion de fonds".



"Il regrette" que cette enquête "n’ait pas fait l’objet d’un traitement diligent par le parquet de Nanterre qui aurait permis de mettre un terme à des infractions pourtant toujours en cours»" ont-ils poursuivi.

- Trois femmes l’accusent -



Sébastien Cauet, 52 ans, est accusé de viols et d’agressions sexuelles par au moins trois femmes. Deux des plaintes avaient été initialement traitées par le parquet de Bourg-en-Bresse.L’enquête a été confiée à la brigade des mineurs de la police judiciaire parisienne, une des plaignantes étant mineure au moment des faits.Fin novembre, la radio NRJ avait annoncé «le retrait provisoire» de l’antenne de son présentateur vedette, décision prise "d’un commun accord", selon elle, après la première plainte pour viol à son encontre.L’animateur présentait en semaine l’émission «C’Cauet» depuis 2010 (avec une interruption en 2017-2018).Début mai, le tribunal de commerce de Paris l’a débouté de ses demandes indemnitaires et a donné raison à NRJ.

AFP