Affaire des crèches privées : le bureau de l'Assemblée saisit la justice du cas d'Aurore Bergé

Le bureau de l'Assemblée va signaler Aurore Bergé à la justice, accusée par des députés de gauche de "faux témoignage", pour avoir récusé devant une commission d'enquête tout lien personnel avec une lobbyiste des crèches privées, selon des sources parlementaires (Photo www.imazpress.com)

La "demande d'engagement de poursuites" pénales contre Mme Bergé - aujourd'hui députée Ensemble pour la République - a été validée par 10 voix "pour" et neuf voix "contre", lors d'un vote du bureau, instance exécutive dominée par la gauche, ont précisé ces sources.

L'ancienne ministre des Familles avait assuré en avril, sous serment, ne pas entretenir de lien d'amitié avec Elsa Henry, déléguée générale de la Fédération française des entreprises de crèches. Ce que contredit Victor Castanets dans son livre-enquête "Les Ogres", qui relate un pacte entre elles pour tenter "d'étouffer l'incendie". Un "pacte de non-agression" aurait été conclu entre Aurore Bergé et Elsa Hervy.

Plusieurs députés NFP ont salué la décision du bureau de l'Assemblée nationale.

Pour Aurore Bergé, le Nouveau front populaire "a sans surprise décidé une nouvelle fois de se soumettre à LFI" et à sa "demande infondée" à son encontre. "La gauche n'en finit plus son naufrage politique et démocratique", a-t-elle accusé.

www.imazpress.com avec l'AFP