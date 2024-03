Afrique du Sud : un éléphant rose photographié dans une réserve naturelle

Plusieurs années après la diffusion d’une première photo d’éléphanteau au pelage rose, un autre pachyderme présentant les mêmes caractéristiques a été capturé par l’appareil photo d’un guide de safari du parc national de Kruger, en Afrique du Sud début février 2024.

Âgé d’environ un an, le petit éléphanteau mâle pèse déjà une centaine de kilos. Il a été aperçu pour la première fois par un guide de safari dans cette réserve animalière qui est la plus grande du pays.

En Afrique du Sud, un photographe immortalise un éléphanteau de couleur... rose. Les clichés ont été pris par Theo Potgieter, guide du parc Kurger, et partagés sur Instagram le 13 février dernier. Sur les images, on peut voir un jeune éléphant rose âgé d’un an aux côtés de sa pic.twitter.com/4iYSE1lAUu