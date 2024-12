Airbus : un A320 immobilisé à cause de l'évasion spectaculaire de 100 hamsters

Un Airbus A320 de la compagnie TAP Air Portugal est resté cloué au sol pendant cinq jours à l'aéroport de Ponta Delgada (Açores).. Non pas pour un problème moteur ou électrique, mais parce qu’une centaine de hamsters se sont échappés de leur cage.

Si la situation peut prêter à sourire, elle le fut beaucoup moins pour les bagagistes, selon RMC lorsqu’ils ont dû se mettre en chasse des 132 petits rongeurs.

This is your captain squeaking! Aircraft is grounded after over 130 hamsters in the hold manage to escape their cages https://t.co/1MJL4JGdtz — Sharon K. Gilbert (@sharonkgilbert) November 17, 2024

Non contents de se trouver dans la soute, les hamsters se sont échappés et sont allés coloniser la cabine et la carlingue. Or, eu égard à leur petite taille, il a fallu quasiment une semaine pour tous les retrouver dans un appareil qui fait plus de 37 mètres de long et 11 mètres de haut.

TAP Portugal A321-200N de TAP Portugal de Lisboa a Ponta Delgada miércoles 13, llevaba jaulas con hamsters.

Después del aterrizaje, se vio que una de las jaulas se había dañado y se escaparon 132 hamsters.

Se capturaron todos los hamsters y se examinó el avión. pic.twitter.com/ex6nnCNE8P — Feliz Vuelo, online en: @esVivetuvida (@FelizVuelo) November 17, 2024

La situation est d’autant plus dommageable pour TAP Air Portugal que cette cage, à destination d’une animalerie, avait été refusée dans un autre vol en raison de son état.

La compagnie, ainsi que les équipes de sécurité dans les aéroports, y réfléchiront à deux fois désormais avant d’autoriser une telle cargaison.



www.imazpress.com/redac@ipreunion.com