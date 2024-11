Amalka, la chienne perdue à l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, a été retrouvée

Après neuf jours de recherches, Amalka, la chienne de deux ans qui s’était échappée de la soute d’un avion Air France à son arrivée à Roissy-Charles de Gaulle, a été retrouvée saine et sauve ce jeudi 28 novembre, à quelques kilomètres, de là, dans un parc de Dammartin-en-Goële (Seine-et-Marne), a appris Le Parisien.

"Elle s’est jetée dans les bras de sa maîtresse, c’était chaleureux, c’était heureux, c’était naturel", se réjouit auprès du quotidien francilien Manuela Vidal, la présidente de l’association "Cats in The Air", créée pour recueillir, stériliser et faire adopter les chats errants de l'aéroport.

"C’est un véritable soulagement pour les deux", a-t-elle ajouté.

L'animal avait réussi à s'échapper de sa cage de transport le 19 novembre dernier, lors des opérations de déchargement d'un vol en provenance de Vienne emprunté par sa maîtresse, Míša, une touriste techèque de 29 ans.

Deux pistes de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle étaient fermées depuis mardi après-midi pour attraper l'animal.

AFP