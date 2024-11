Amsterdam: des dizaines d'arrestations lors d'une manifestation propalestinienne interdite

La police néerlandaise a arrêté dimanche à Amsterdam des dizaines de manifestants propalestiniens réunis en dépit d'une interdiction des rassemblements dans la ville, après des violences il y a trois jours en marge d'un match opposant l'Ajax d'Amsterdam à Maccabi Tel-Aviv.

Ces arrestations interviennent à la suite de la confirmation par la justice néerlandaise de l'interdiction, voulue par la maire de la ville, d'une manifestation propalestinienne dimanche à Amsterdam.Malgré cette interdiction, plusieurs centaines de manifestants se sont rendus sur la place du Dam en brandissant des pancartes avec les inscriptions: "Rendez-nous nos rues" ou "Palestine libre", a constaté une journaliste de l'AFP.Des policiers en tenue anti-émeute sont alors intervenus, interpellant des manifestants, peu après la décision du tribunal de maintenir l'interdiction."La maire a décidé à raison qu'il y aurait interdiction de manifester ce week-end dans la ville", a annoncé le tribunal d'Amsterdam sur X dimanche, ajoutant qu'une demande d'annuler l'interdiction avait été "rejetée".L'activiste néerlandais Frank van der Linde avait annoncé qu'il souhaitait manifester place du Dam, contre le "génocide à Gaza, mais aussi parce que (le) droit de manifester a été retiré", avait-il dit, cité par l'agence néerlandaise ANP."Cette manifestation n'a rien à voir avec l'antisémitisme", a affirmé Alexander van Stokkum, qui participait au rassemblement. Elle est "contre les hooligans israéliens qui détruisaient notre ville", a-t-il dit à l'AFP.L'ambassade israélienne à La Haye a conseillé dans un communiqué dimanche aux "Israéliens et aux juifs séjournant à Amsterdam (...) de rester éloignés des manifestations".Dans la nuit de jeudi à vendredi après le match de la Ligue Europa, des supporters du Maccabi Tel-Aviv ont été violemment pris à partie par des groupes d'individus dans les rues de la ville. Des heurts qui se sont produits dans un contexte de montée des actes antisémites et anti-israéliens depuis le début de la guerre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas à Gaza.Jeudi, le match s'était déroulé dans une ambiance globalement calme. Mais certains supporters israéliens n'ont pas respecté la minute de silence en mémoire des victimes des inondations en Espagne, pays qui a récemment reconnu l'Etat de Palestine."La sortie du stade s'est bien déroulée. Vers 23H00, la situation autour du stade était calme", selon Peter Holla, le chef de la police d'Amsterdam.Les violences ont débuté ensuite. Cinq supporteurs du Maccabi Tel-Aviv ont été brièvement hospitalisés. La police a fait état d'une soixantaine de personnes interpellées et Israël a organisé des vols d'urgence pour rapatrier ses citoyens.Selon la police, les groupes qui s'en sont pris aux supporteurs ont répondu à un appel à cibler les juifs lancé sur les réseaux sociaux.-"Enquête approfondie"-Des vidéos authentifiées par l'AFP montrent des groupes d'individus traquant des supporters israéliens, leur lançant des objets, les frappant et les maltraitant. Entre 20 et 30 supporters du Maccabi subissent des blessures.La maire d'Amsterdam Femke Halsema a évoqué en conférence de presse des groupes d'individus ciblant des supporters du club israélien, les frappant et leur donnant des coups de pied."C'est une explosion d'antisémitisme que j'espère ne plus jamais revoir", a déclaré Mme Halsema, qui a dit avoir "honte" de cette violence.Samedi, Caspar Veldkamp, Ministre néerlandais des affaires étrangères a assuré qu'une "enquête approfondie sera menée aux Pays-Bas".Son homologue israélien Gideon Saar, a qualifié les incidents de "violence barbare" contre les Israéliens et les juifs, en affirmant qu'il "est très important que l'Europe se réveille".Les tensions étaient déjà à leur comble avant le match jeudi soir, remporté par l'Ajax Amsterdam.Des mercredi, des affrontements isolés ont eu lieu entre des supporters, selon les autorités.Des supporters du Maccabi ont brûlé un drapeau palestinien sur la place centrale du Dam et vandalisé un taxi, a déclaré Peter Holla.Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, dont l'origine n'a pas pu être vérifiée, ce qui semble être des fans du club du Maccabi chantent en hébreu "Que l’IDF (armée israélienne) gagne ! On va niquer les arabes !".