Angleterre : un père et sa fille découvrent le fossile du plus grand reptile marin jamais observé

En mai 2020, un père et sa fille ont découvert les restes fossilisés d’une gigantesque créature sur une plage du sud-ouest de l’Angleterre. Cet animal vieux de plus de 200 millions d’années pourrait bien être le plus grand reptile marin l’histoire, selon une étude publiée mercredi 17 avril 2024.

"Je suis très fière d’avoir joué un rôle dans une telle découverte scientifique", s’est réjouie Ruby. Cette adolescente anglaise était âgée de 11 ans lorsqu’elle et son père ont découvert les restes fossilisés d’un gigantesque reptile marin.

- Vieux de 202 millions d'années -

D'après une étude publiée mercredi 17 avril dans la revue scientifique Plos One, l'os proviendrait d’un ichtyosaure préhistorique vieux de 202 millions d'années.

Selon les estimations des experts, cette créature aurait dépassé les 25 mètres de longueur, ce qui en ferait le plus grand reptile marin jamais répertorié. L'espèce a été baptisée "Ichthyotitan severnensis" ("lézard-poisson géant de la Severn").

D’après nos confrères, Justin et Ruby ont été invités à rejoindre l’équipe de recherche pour étudier et décrire le fossile, une opportunité rare pour des amateurs. C’est cette collaboration qui a conduit à la publication de leurs travaux dans la revue Plos One, marquant ainsi l’entrée de la jeune Ruby dans le monde de la recherche scientifique.

